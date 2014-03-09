Губернатор Луганщины говорит, что его заявление об отставке не имеет юридической силы

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Луганской областной государственной администрации.

Сегодня СМИ сообщали о том, что Михаил Болотских сложил полномочия. Сам Болотских подчеркнул, что заявление об отставке он написал под давлением.

«Заявление об отставке я писал под давлением. Ведь была угроза от сепаратистов физической расправы над женщинами и детьми, находившихся в здании облгосадминистрации. Поэтому ради стабилизации я был вынужден написать заявление, которое является недействительным. Я продолжаю работать», - заявил Михаил Болотских.

Также он сообщил, что силовые структуры области работают в обычном режиме и занимаются урегулированием ситуации в правовом поле.

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Болотских пояснил, что написанное им заявление не имеет юридической силы.

"Для того, чтобы остановить сегодня захвата ОГА и предотвратить возможные провокации, под давлением был вынужден написать заявление, которое, по сути, не имеет юридической силы", - написал губернатор на своей странице в Facebook.

Как сообщал УНИАН, в ходе митинга пророссийские протестующие захватили здание ЛОГА и ворвались в кабинет губернатора Михаила Болотских, его заставили написать заявление об отставке.

Документ об увольнении зачитали митингующим. Болотских вывели через черный ход. Как сообщает корреспондент, при этом его толкали.