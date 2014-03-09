Турчинов назначил нового главу СБУ Крыма

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Так, начальником Главного управления СБУ в Автономной Республике Крым назначен Олег Абсалямов, а начальником УСБУ в Сумской области - Владимир Иванюк.

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