Турчинов назначил нового главу СБУ Крыма
00:56, 09 марта 2014Политика
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Исполняющий обязанности Президента Украины, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов подписал указы, которыми назначил новых руководителей управлений СБУ в Крыму и Сумской области.
Турчинов назначил нового главу СБУ Крыма
Тексты указов размещены на президентском сайте.
Так, начальником Главного управления СБУ в Автономной Республике Крым назначен Олег Абсалямов, а начальником УСБУ в Сумской области - Владимир Иванюк.
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