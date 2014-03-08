МИД заявляет, что Украина никому не отдаст Крым

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Читайте такжеКС рассматривает представление относительно законности крымского референдума “Хочу подтвердить нашу принципиальную позицию, что Крым был, есть и будет оставаться украинской территориtq. Мы никому не отдадим Крым и будем делать все возможное, чтобы территория Украины и границы Украины были незыблемыми”, - отметил Дещица.

Он подчеркнул, что позиция Украины заключается в мирном урегулировании этого конфликта. “Мы не можем допустить того, чтобы кто-то погиб, мы имели уже очень много жертв и поэтому приложим все усилия, чтобы решить этот вопрос дипломатическими методами”, - сказал глава МИД.