Выключи камеру или мы тебя убьем: Amnesty International призывает обезопасить журналистов в Крыму

Об этом говорится в заявлении международной правозащитной организации Amnesty International, которая есть в распоряжении УНИАН.

Рост числа случаев преследования и запугивания журналистов, активистов и мирных протестующих в Крыму сигнализирует о настоятельной потребности в мощной международной миссии наблюдателей в Украине, заявила сегодня Amnesty International.

Организация призывает Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) срочно создать мощную международную наблюдательную миссию в Украине.

“Проведение мониторинга ситуации с соблюдением прав человека в Крыму становится все сложнее. Вооруженные группы, которые называют себя Самообороной Крыма, преследуют протестующих, журналистов и наблюдателей за соблюдением прав человека, оставаясь при этом безнаказанными", - сказал Джон Дальхузен, директор программы Amnesty International по Европе и Центральной Азии.

Читайте такжеМиссия ОБСЕ вновь попытается попасть в Крым - Минобороны ПольшиВчера два представителя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) были вынуждены сократить свой визит в Крым из соображений безопасности. В частности, неустановленные военнослужащие не пропустили на территорию полуострова некоторых членов ОБСЕ.

5 марта Специальный посланник Генерального секретаря ООН в Крыму был также вынужден сократить свой визит. Только через несколько часов после прибытия в Крыму, его встретила с угрозами толпа людей, которые скандировали пророссийские лозунги, а вооруженные люди заставили его вернуться к своему автомобилю и направиться в аэропорт.

По мнению Дальхузена, Россия должна приветствовать инициативу создания наблюдательной миссии ОБСЕ, а не блокировать ее.

Читайте такжеВ Симферополе едва не избили крымчанку с украинским флагом“ОБСЕ должна как можно быстрее создать мощную наблюдательную миссию с полномочиями беспрепятственного доступа ко всем частям Украины, в частности в Крыму, где ситуация становится все напряженнее. Россия, в свою очередь, должна приветствовать эту инициативу, а не блокировать ее", - сказал Джон Дальхузен.

Мирные демонстранты, которые пытаются выразить свою поддержку единству Украины и выступить против российского военного присутствия на Крымском полуострове, стали жертвами запугивания со стороны пророссийских активистов.

Во время нападений на журналистов и протестующих представители милиции были обычно отсутствующими или малочисленными, и чаще всего не вмешивались.

Так, 5 марта сто агрессивно настроенных мужчин, которые назвались представителями отряда Крымской Самообороны, заставили группу из около сорока женщин закончить их мирную акцию протеста перед штабом Военно-морских сил в Симферополе. Женщины держали плакаты с призывами к миру и осуждением военной интервенции России в Крыму.

Мужчины также напали на журналиста издания "Аргументы недели - Крым", когда он пытался снять событие на камеру. Они вытолкнули его на дорогу и угрожали избиением.

Читайте такжеВ Симферополе группа молодчиков атаковала журналистов немецкой газеты "Бильд" Крымские милиционеры, которые стояли за 30 метров, не реагировали на этот инцидент.

6 марта мужчины, одетые в мундиры русских казаков, и представители отряда так называемой Самообороны Крыму, угрожали журналистке Kerch.fm, когда она с коллегой направлялись к парому на пересечении границы, который по их информации был оккупирован российскими войсками. Мужчины сказали ей: "Выключи камеру или мы тебя убьем".

Amnesty International призывает российские войска, которые де-факто оккупировали Крым, и новую украинскую власть обеспечить, чтобы все заинтересованные в будущем Украины и ее регионов были в состоянии выражать свои взгляды мирным путем.