Президент США и премьер Японии считают, что действия России угрожают международному миру и безопасности
Президент США Барак Обама и премьер-министр Японии Синдзо Абе отмечают важность сохранения суверенитета и территориальной целостности Украины и соглашаются с тем, что действия России в Крыму являются угрозой для международного мира и безопасности.
Об этом шла речь в телефонном разговоре лидеров двух государств, сообщает офис пресс-секретаря Белого дома.
Об этом шла речь в телефонном разговоре лидеров двух государств, сообщает офис пресс-секретаря Белого дома.
«Президент США Барак Обама обсудил с премьер-министром Японии Синдзо Абе вчера поздно вечером ситуацию в Украине», - говорится в сообщении.
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«Лидеры двух стран согласились, что действия России являются угрозой для международного мира и безопасности, и отметили важность сохранения суверенитета и территориальной целостности Украины. Они договорились работать с другими партнерами по G-7 и настаивать на том, чтобы Россия соблюдала свои обязательства и обещания относительно суверенитета Украины, в том числе в соответствии с Уставом ООН и соглашением о базировании (ЧФ РФ) от 1997 года», - сообщает Белый дом.
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Собеседники отметили, что у России есть возможность разрешить ситуацию дипломатическим путем таким образом, чтобы это отвечало интересам России, а также Украины и международного сообщества.
Лидеры США и Японии также договорились работать на двусторонней основе через Международный валютный фонд, чтобы поддержать правительство Украины в стабилизации экономики и подготовке к выборам Президента в мае.