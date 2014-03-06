Захват Крыма станет примером для российских сепаратистов - Немцов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил российский оппозиционер Борис Немцов.

«Аннексия Крыма закладывает бомбу под единство России. Так, пока нефть дорога, распада не будет. А сейчас представьте, что нефть стоит 50-60 долларов за баррель. Острый бюджетный кризис будет стимулировать сепаратистов к независимости», - сказал Немцов.

По его словам, речь не о Чечне и Дагестане, поскольку эти регионы прекрасно живут за счет России и никуда отделяться не хотят. «Речь о Татарстане, Башкортостане, Якутии и регионах Сибири. То есть, о финансово сильных регионах, которые вполне могут прожить без федерального центра. Для сепаратистов России пример Крыма станет вдохновляющим», - уверен он.

Как сказал Немцов, Президент РФ Владимир Путин для российских сепаратистов станет образцом для подражания. «Трезвый взгляд на проблему со всей очевидностью показывает, что аннексия Крыма политически преступна, юридически незаконна, экономически абсурдна и крайне вредна», - сказал он.

Читайте такжеПутин обсудил с членами Совбеза РФ решение парламента Крыма о присоединении к России По словам Немцова, Путин нарушает международные обязательства, которые Россия взяла на себя, подписав в 1994 году Будапештский договор. Согласно этому соглашению, Россия, наряду с США и Британией выступила гарантом суверенитета и территориальной целостности Украины в обмен на ее безъядерный статус. После аннексии Крыма Украина свободна от своих обязательств и будет стремиться стать ядерной страной, и станет ею, - заявил Немцов.

Он подчеркнул, что аннексия юридически незаконна. «План Путина - это референдум в Крыму о статусе полуострова, который должен пройти 16 марта. Кроме того, что референдум будет проходить на территории, оккупированной российской армией, кроме того, что сроки для агитации смехотворно малы (10 дней), есть еще одна проблема. В законодательстве Украины не предусмотрены региональные референдумы вообще. На основе которого украинского закона Путин собирается проводить референдум? Очевидно, что итоги референдума не признает никто в мире, кроме Путина и острова Мапуту», - сказал он.

Немцов уверен, что аннексию на основе референдума тоже никто не признает, даже президенты Казахстана и Белоруссии Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко.

При этом он считает, что отдыхать в Крыму станет дороже и цены будут сочинскими. «Очевидно, что регионы, в том числе и Ярославская область, не досчитаются многих миллиардов. У Путина будет новый приоритет, вместе с Чечней. Это Крым. Уже сейчас в Крыму перечислено 35 млрд рублей, что составляет 70% Ярославского бюджета», - сказал Немцов.

Он уверен, что будут еще экономические санкции со стороны Запада. «Российский бизнес в Европе и Америке окажется под давлением. Россию будут выдавливать из всех рынков, в том числе энергетических. Все это приведет к кризиса, обнищания, потери рабочих мест. За имперскую паранойю придется платить каждому из нас. Задайте каждый себе вопрос: Что вы лично выиграете от аннексии Крыма?? И увидите. Ничего. Сплошные проблемы. И последнее. Нам нужен вечный враг рядом? Я имею в виду Украину и ее замечательный и близкий нам народ», - подчеркнул Немцов.