Донецкий губернатор считает, что Путин провоцирует в Украине конфликт, чтобы стать "миротворцем"
20:47, 06 марта 2014Политика
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В ходе встречи нового губернатора Донецкой области Сергея Таруты с главами МИД Швеции и Дании Карлом Бильдтом и Мартином Лидегордом они обсудили тему взаимоотношений с Россией.
Тарута раскритиковал Путина
Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.
"Соседей не выбирают. Это жену выбирают. А соседи должны выстраивать свою политику так, чтобы мы друг друга уважали и ценили", - подчеркнул глава облгосадминистрации.
Читайте такжеДонецкий бизнесмен Тарута призвал отстаивать УкраинуОн также сказал, что считает очень страшным то, что российский парламент принял решение о вводе войск в Украину.
"Владимир Путин сам понимает, что расколоть страну невозможно. Но учитывая нашу экономическую слабость, можно создать проблему, а потом быть миротворцем", - считает Сергей Тарута.
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