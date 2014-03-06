Донецкий губернатор считает, что Путин провоцирует в Украине конфликт, чтобы стать "миротворцем"

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.

"Соседей не выбирают. Это жену выбирают. А соседи должны выстраивать свою политику так, чтобы мы друг друга уважали и ценили", - подчеркнул глава облгосадминистрации.

Читайте такжеДонецкий бизнесмен Тарута призвал отстаивать УкраинуОн также сказал, что считает очень страшным то, что российский парламент принял решение о вводе войск в Украину.

"Владимир Путин сам понимает, что расколоть страну невозможно. Но учитывая нашу экономическую слабость, можно создать проблему, а потом быть миротворцем", - считает Сергей Тарута.