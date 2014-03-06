Китай надеется, что Россия образумится и обойдется без ввода против нее санкций

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Польши, об этом министр иностранных дел Китая Ван И заявил во время телефонного разговора с главой МИД Польши Радославом Сикорским.

"Оба собеседника подчеркнули, что обеспокоены ситуацией в Украине. Глава МИД Китая заверил, что Пекин выступает против вмешательства во внутренние дела любого государства и поддерживает территориальную целостность и суверенность всех государств, в том числе Украины", - говорится в сообщении.

Китайский министр поблагодарил Сикорского за подробную информацию о ситуации в Украине и подчеркнул роль Польши в подписании соглашения от 21 февраля между украинской властью и оппозицией об урегулировании политического кризиса.

"Министр Ван И выразил надежду, что многогранные усилия Евросоюза, в том числе Польши, помогут достичь политического понимания, которое позволит избежать ухудшения ситуации в Украине, и необходимость введения санкций не возникнет", - говорится в сообщении польского МИД.

Как сообщал УНИАН, сегодня состоится экстренный саммит ЕС на уровне глав 28-ми государств, на котором планируется обсудить ситуацию в Украине и, возможно, будет принято решение о введении санкций против России за ее действия в Крыму.

Также о введении санкций из-за захвата Крыма России предупреждали США.