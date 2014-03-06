В Севастополе решили бойкотировать президентские выборы

Севастополь не будет участвовать в президентских выборах в Украине, намеченных на 25 мая. Об этом, как передает Lenta.ru со ссылкой на ForPost, на встрече с ветеранами заявил глава управления по обеспечению жизнедеятельности города Алексей Чалый.

Он подчеркнул, что голосование «навязано нелегитимной властью». Эти слова Чалого собравшиеся встретили аплодисментами, отмечается в сообщении.

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Отвечая на вопрос о финансовой ситуации в городе, глава управления отметил, что Севастополь «строго придерживается буквы закона» и старается сохранить все экономические взаимоотношения с Киевом. «Город по-прежнему платит налоги и ожидает такого же отношения от столицы», — добавил он. Если поступление средств из госбюджета будет нарушено, власти города, с его слов, задействуют деньги из «стабилизационного фонда», который наполняется благодаря пожертвованиям соотечественников из России и со всего мира.

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Чалый был объявлен новым главой Севастополя на митинге 23 февраля, в котором участвовали противники новой украинской власти. Сначала администрация города сочла решение митингующих незаконным, однако позднее все же создала орган исполнительной власти — управление по обеспечению жизнедеятельности Севастополя — который возглавил Чалый.

Он уже выступил с несколькими резкими заявлениями, в частности, не стал подчиняться приказу главы МВД Арсена Авакова о ликвидации спецподразделения «Беркут» и отказался признать назначенного Киевом главу севастопольского управления МВД.