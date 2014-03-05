В Украину прибыли главы МИД Дании и Швеции
18:26, 05 марта 2014Политика
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В Украину с официальным визитом прибыли министры иностранных дел Дании и Швеции Мартин Лідегор и Карл Бильдт.
Карл Бильдт / uk.wikipedia.org
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил директор Департамента информационной политики МИД Евгений Перебыйнис.
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По его словам, главы МИД Дании и Швеции проведут переговоры с и.о. Президента Украины, председателем Верховной Рады Александром Турчиновым, а также с премьер-министром Арсением Яценюком.
Планируется также, что сегодня вечером в Украину прибудет глава МИД Норвегии Берге Бренде, который также проведет переговоры с высшим руководством государства.
Также запланирован визит министров иностранных дел Дании и Швеции в Донецк, где предполагается их встреча с председателем ОГА Сергеем Тарутой .
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