Коморовский: Желая наказать Украину, Россия только укрепит ее

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, такое мнение выразил Президент Польши Бронислав Коморовский в интервью польским телеканалам.

"Россия начинает это понимать, что получается парадокс. Потому что, желая наказать Украину, возможно, укрепит ее благодаря двум факторам: финансовой помощи для Украины (со стороны Запада и США) и поощрению или вынуждению к проведению реформ, а это, как известно, ведет к независимости Украины", - сказал он.

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Глава Польского государства обратил внимание, что США и Евросоюз, несмотря на разные взгляды на тему введения санкций против России за ее действия в Крыму, занимают однозначную позицию относительно предоставления финансовой помощи Украине.

Коморовский отметил, что ЕС прежде всего ведет разговора об экономической помощи, благодаря которой можно в будущем добиться желаемого политического эффекта.

"По моему мнению, размер такой помощи будет большим", - сказал Президент Польши.

Как сообщал УНИАН, сформированная в конце февраля новая власть Украины заявила о том, что страна находится на грани банкротства из-за разворовывания средств предыдущей властью, и нуждается в международной финансовой помощи.

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Также глава правительства Арсений Яценюк заявил, что расходы нынешнего бюджета могут быть сокращены на 65-80 млрд грн, или на 14-17%.

Предыдущее правительство утвердило бюджет на этот год с расходами на уровне 462,2 млрд грн и дефицитом 71,6 млрд грн, или 4,3% ВВП.