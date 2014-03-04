Путин считает, что санкции США и ЕС против России нанесут взаимный ущерб

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня журналистам в Москве.

Читайте такжеПереговоров на высшем уровне с Украиной не будет, там нет Президента - Путин

«Что касается санкций. О последствиях этих санкций должны, прежде всего, думать те, кто их собирается вводить. Я думаю, что в современном мире, когда все взаимосвязано и все друг от друга зависят так или иначе, конечно, можно нанести какой-то ущерб друг другу, но это будет взаимный ущерб, и об этом тоже нужно подумать», - сказал Путин.

При этом он заявил, что Запад поддержал «антиконституционный переворот и вооруженный захват власти», «объявил этих людей легитимными» и старается их поддержать.

Читайте такжеПресс-конференция Путина: РФ ничего не подписывала с "новой" Украиной и готова использовать армию

Путин отметил, что несколько дней назад поручил правительству продумать, как можно продолжать контакты даже с теми властями в Киеве, которые РФ не считает вполне легитимными, с целью сохранить взаимодействие в сфере экономики и промышленности.

«Мы считаем наши действия вполне обоснованными, а всякие угрозы в адрес России – контрпродуктивными и вредными», - заявил он.