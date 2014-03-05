В ЕС согласовали список виновных в насилии в Украине, к которым применят санкции

Совет ЕС согласовал предварительный санкционный список из 18 граждан Украины, виновных, по мнению Брюсселя, в насилии и использовании чрезмерной силы против протестующих в Киеве, передает РИА Новости со ссылкой на Рейтер.

Имена оказавшихся в списке украинцев не сообщаются.

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Ранее министры иностранных дел стран Евросоюза решили ввести точечные санкции - заморозку активов и запрет на выдачу виз - против виновных в насилии в Украине, однако ранее ЕС не удавалось согласовать список лиц, против которых они будут действовать.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров заявил, что угроза введения санкций в отношении Украины похожа на шантаж. По словам главы Департамента информации и печати МИД России Александра Лукашевича, санкции могут быть легитимными, только если принимаются коллективно в Совете безопасности ООН.

Как отмечает Рейтер, согласованный Евросоюзом санкционный список еще подлежит обсуждению и, как ожидается, будет вынесен на утверждение в ближайшие дни. Он последует за аналогичными «черными списками», принятыми ранее отдельными европейскими странами – Австрией, Швейцарией и Лихтенштейном. Швейцарские власти уточняли, что заморозили банковские счета экс-Президента Украины Виктора Януковича и его соратников, включая бывшего премьера Николая Азарова и экс-главы Администрации Президента Андрея Клюева.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября 2013 г. Кабинет министров Украины своим распоряжением принял решение прекратить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. В знак протеста против этого в Украине начались массовые акции протеста.

В ночь на 30 ноября 2013 года бойцы спецподразделения МВД «Беркут» жестоко разогнали мирную акцию протеста на Майдане Незалежности в Киеве. После этого на улицы вышли сотни тысяч граждан. Массовые акции, которые периодически перерастали в столкновения, в Киеве продолжались до 22 февраля.

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По данным Минздрава, с 30 ноября 2013 года в Украине погибли и умерли 98 участников противостояний, ранены сотни человек.

22 февраля Верховная Рада приняла постановление "О самоустранении Президента Украины от выполнения конституционных полномочий".

В отношении Януковича и ряда других бывших должностных лиц открыто уголовное производство о массовых убийствах мирных граждан. Янукович объявлен в международный розыск.