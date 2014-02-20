Совет ЕС принял политическое решение о санкциях и запретил экспорт в Украину оружия для репрессий - Эштон
Совет ЕС на уровне министров иностранных дел приняла политическое решение об адресных санкциях против причастных к насилию в Украине, а также решение об отмене экспортных лицензий европейским компаниям на поставку оружия, которое может быть использовано для внутренних репрессий в Украине.
Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом на пресс-конференции после заседания Совета ЕС заявила Верховный Представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон.
"Настоятельно мы должны обратиться к адресным санкциям. Мы согласовали отобрать экспортные лицензии на оборудование для внутренних репрессий", - сказала Эштон. "И мы попросили соответствующие рабочие органы в Совете сделать для этого мгновенные приготовления", - добавила она.
"Этот шаг будет осуществлен, учитывая развитие событий в Украине. Как всегда, мы будем работать в тесном сотрудничестве с международным сообществом. Мы находимся в поиске долговременного урегулирования этого кризиса с привлечением всех сторон", - отметила Верховный Представитель ЕС.