Керри: Россия готовит предпосылки для дальнейшего вторжения в Украину

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Киеве.

“В восточной части Украины Россия недавно пыталась, чтобы некоторые местные советы приняли какие-то распоряжения, чтобы пригласить Россию. А на самом деле эти советы сделали наоборот. Они сказали, что мы не хотим россиян, мы хотим свою независимость”, - подчеркнул Керри.

Он выразил мнение, что “очевидно, Россия работает над тем, чтобы создать предпосылки для последующего вторжения”.

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“Также Россия говорила о меньшинстве, о русскоязычном населении, что их права притесняют. В действительности этого нет. И фактически сегодняшнее правительство Украины успокаивает всю ситуацию, и не хочет и избегает провокаций. Вооруженные силы, которые имеют юридически право противостоять вторжению Вооруженных сил другой страны, не действуют так, чтобы дать какие-то поводы”, - отметил Керри, добавив, что США сейчас пытаются обеспечить деэскалацию ситуации, не рассматривают возможности конфронтации.