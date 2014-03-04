На входе в "Бельбек" солдаты вывесили украинский флаг

На входе в военную часть "Бельбек", что под Севастополем, появился флаг Украины.

Фото, как солдаты укрепляют сине-желтое знамя, выложил в Сеть пользователь Twitter Mikekomar. “Эпическое фото. Наши солдаты крепят флаг при входе на военную базу в Бельбеке», - пишет пользователь. Читайте такжеУкраинские военные в Бельбеке вернули часть взлетных полос (фото, опубликовано видео) Военные без опознавательных знаков в процесс не вмешивались.

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