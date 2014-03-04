На входе в "Бельбек" солдаты вывесили украинский флаг
16:59, 04 марта 2014Политика
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На входе в военную часть "Бельбек", что под Севастополем, появился флаг Украины.
На входе в часть установили украинский флаг / twitter.com/mikekomar
Фото, как солдаты укрепляют сине-желтое знамя, выложил в Сеть пользователь Twitter Mikekomar.
“Эпическое фото. Наши солдаты крепят флаг при входе на военную базу в Бельбеке», - пишет пользователь.
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Военные без опознавательных знаков в процесс не вмешивались.
twitter.com/mikekomar
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