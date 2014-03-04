Прокуратура Севастополя считает незаконным распоряжение о создании "городской прокуратуры»

Об этом сообщает пресс-служба прокуратура в связи с опубликованием сегодня рядом местных СМИ информации о подписании Чалым соответствующего распоряжения.

«Отмечаем, что согласно Закону Украины «О прокуратуре», в Украине существует единая система органов прокуратуры, в которую входят Генеральная прокуратура Украины, областные, районные и межрайонные прокуратуры, в том числе и прокуратура города Севастополя. Никто, кроме Генерального прокурора Украины, не имеет полномочий по созданию и реструктуризации органов прокуратуры, а также о назначении их руководителей», - говорится в сообщении.

«В связи с тем, что руководство Генеральной прокуратуры Украины не принимало решений о создании в Севастополе так называемой городской прокуратуры и о назначении исполняющего обязанности ее руководителя, соответствующее распоряжение №7 от имени председателя координационного совета по организации Севастопольского городского управления по обеспечению жизнедеятельности города Алексея Чалого является незаконным», - добавили в пресс-службе.

Прокуратура Севастополя считает «попытки подчинить подразделения правоохранительных органов так называемой местной власти (имеется в виду Севастопольское городское управления по обеспечению жизнедеятельности города, созданное по решению горсовета Севастополя – УНИАН) или создать так называемые местные правоохранительные органы противоправными. На все незаконные действия и решения органы прокуратуры будут реагировать в порядке, определенном Законом».

Напомним, сегодня, 3 марта, председатель координационного совета по организации Севастопольского городского управления по обеспечению жизнедеятельности города Алексей Чалый подписал распоряжение о создании Городской прокуратуры и назначении исполняющего обязанности прокурора Игоря Пилата, который является действующим прокурором Севастополя.