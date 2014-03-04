Прокуратура Севастополя считает незаконным распоряжение о создании "городской прокуратуры»
Прокуратура Севастополя считает незаконным создание «Городской прокуратуры Севастополя», созданной согласно распоряжению председателя координационного совета по организации Севастопольского городского управления по обеспечению жизнедеятельности города Алексея Чалого.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратура в связи с опубликованием сегодня рядом местных СМИ информации о подписании Чалым соответствующего распоряжения.
«Отмечаем, что согласно Закону Украины «О прокуратуре», в Украине существует единая система органов прокуратуры, в которую входят Генеральная прокуратура Украины, областные, районные и межрайонные прокуратуры, в том числе и прокуратура города Севастополя. Никто, кроме Генерального прокурора Украины, не имеет полномочий по созданию и реструктуризации органов прокуратуры, а также о назначении их руководителей», - говорится в сообщении.
«В связи с тем, что руководство Генеральной прокуратуры Украины не принимало решений о создании в Севастополе так называемой городской прокуратуры и о назначении исполняющего обязанности ее руководителя, соответствующее распоряжение №7 от имени председателя координационного совета по организации Севастопольского городского управления по обеспечению жизнедеятельности города Алексея Чалого является незаконным», - добавили в пресс-службе.
Прокуратура Севастополя считает «попытки подчинить подразделения правоохранительных органов так называемой местной власти (имеется в виду Севастопольское городское управления по обеспечению жизнедеятельности города, созданное по решению горсовета Севастополя – УНИАН) или создать так называемые местные правоохранительные органы противоправными. На все незаконные действия и решения органы прокуратуры будут реагировать в порядке, определенном Законом».
Напомним, сегодня, 3 марта, председатель координационного совета по организации Севастопольского городского управления по обеспечению жизнедеятельности города Алексей Чалый подписал распоряжение о создании Городской прокуратуры и назначении исполняющего обязанности прокурора Игоря Пилата, который является действующим прокурором Севастополя.