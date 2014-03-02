Россия стремится к полной капитуляции Украины - Тимошенко

22:57, 02 марта 2014
Политика
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Юлия Тимошенко, которая недавно освободилась из тюрьмы, заявила, что возвращение Януковича в Украину отдаст страну России.

кадр из видеообращения

Она убеждена, что он устроит референдум, который передаст Украину России, передает ТСН

Кроме того, она подчеркнула, что сейчас невозможно вести переговоры с Россией.

"Россия стремится путем применения грубой силы привести Украину к полной капитуляции. Поэтому переговоры сегодня не могут быть успешными", - заявила Тимошенко.

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