Россия стремится к полной капитуляции Украины - Тимошенко
22:57, 02 марта 2014Политика
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Юлия Тимошенко, которая недавно освободилась из тюрьмы, заявила, что возвращение Януковича в Украину отдаст страну России.
Переговоры с Россией не могут быть успешными
Она убеждена, что он устроит референдум, который передаст Украину России, передает ТСН.
Кроме того, она подчеркнула, что сейчас невозможно вести переговоры с Россией.
"Россия стремится путем применения грубой силы привести Украину к полной капитуляции. Поэтому переговоры сегодня не могут быть успешными", - заявила Тимошенко.
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