Россия стремится к полной капитуляции Украины - Тимошенко

Она убеждена, что он устроит референдум, который передаст Украину России, передает ТСН.

Кроме того, она подчеркнула, что сейчас невозможно вести переговоры с Россией.

"Россия стремится путем применения грубой силы привести Украину к полной капитуляции. Поэтому переговоры сегодня не могут быть успешными", - заявила Тимошенко.