Тимошенко решила, что Россия ввела войска в Украину из-за Януковича

"Они долго называли нас братским народом тогда вопрос - за что братскому народу объявили войну?" - спросила Тимошенко.

"Причиной начала военной агрессии против Украины является то, что в результате нашей европейской революции мы завоевали себе полную свободу, открыли себе путь к Европе и отстранили подчиненную к России власть Януковича. Россия с этим не смирилась. Они решили теперь присвоить Украину силой оружия", - заявила экс-премьер, сообщает ТСН.

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Кроме того, она считает, что силой оружия соседи пытаются сделать Украину частью Российской федерации. "Сейчас нам поставили жесткий ультиматум. Они заявили, что прекратят военную агрессию, но только в случае, что мы с вами вернемся в Украину Януковича и всю его коррумпированную кровавую банду к полной власти в Украине", - рассказала Тимошенко.

Она добавила, что этот ультиматум по разным причинам категорически нельзя принимать.