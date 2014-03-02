Тимошенко решила, что Россия ввела войска в Украину из-за Януковича
В воскресенье, 2 марта, экс-премьер Юлия Тимошенко выступила с заявлением относительно событий в Украине, в которой рассказала о жестком ультиматуме, который Россия вроде бы выдвинула Украине, - возвращение Виктора Януковича к власти.
"Они долго называли нас братским народом тогда вопрос - за что братскому народу объявили войну?" - спросила Тимошенко.
"Причиной начала военной агрессии против Украины является то, что в результате нашей европейской революции мы завоевали себе полную свободу, открыли себе путь к Европе и отстранили подчиненную к России власть Януковича. Россия с этим не смирилась. Они решили теперь присвоить Украину силой оружия", - заявила экс-премьер, сообщает ТСН.
Читайте такжеТимошенко предложила свой план действий по урегулированию конфликта с РФ
Кроме того, она считает, что силой оружия соседи пытаются сделать Украину частью Российской федерации. "Сейчас нам поставили жесткий ультиматум. Они заявили, что прекратят военную агрессию, но только в случае, что мы с вами вернемся в Украину Януковича и всю его коррумпированную кровавую банду к полной власти в Украине", - рассказала Тимошенко.
Она добавила, что этот ультиматум по разным причинам категорически нельзя принимать.