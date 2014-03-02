Генеральная прокуратура пресекла попытку нелегитимной смены прокурора Крыма

Об этом сказал и.о. Генерального прокурора Украины Олег Махницкий в эфире ток-шоу "Шустер Лайф" на Первом национальном.

Он напомнил, что помещения прокуратуры восторженно и ситуация очень сложная.

По словам Махницкого, сегодня была попытка нелегитимной власти Крыма назначить нового прокурора из числа работников прокуратуры. Однако после уведомления со стороны генерального прокурора о том, что все действия работников прокуратуры будут оцениваться на соответствие закону, этот работник отказался получить такую должность.

Генеральный прокурор отметил, что несмотря на сложные условия работы, прокуратура Крыма работает и фиксирует все нарушения закона, в том числе создание незаконных структур, попыток переманить на сторону преступников работников правоохранительных органов.