Львовский облсовет просит жителей Крыма не допустить раскола Украины

Об этом говорится в заявлении Львовского облсовета, принятой сегодня во время внеочередной сессии, сообщает пресс-служба «Удара».

Соответствующее заявление было зачитано на украинском, русском и татарском языках.

В ней отмечается, что «мы - единый народ, который хочет жить во взаимном согласии мире и справедливости».

«Украинцы, к какому бы этносу они не принадлежали, будучи жителями Крыма или Львовщины - имеют право на свободу передвижения, предпринимательство и гарантии безопасности со стороны государства. Но то, что сегодня происходит в Крыму, это не просто результат многолетней вражды, которую разжигали между нами. Мы надеемся, что вы понимаете, что вторжение войск Российской Федерации самом деле повлечет разорение и без того небогатого населения полуострова, сделает бедняками большинство из вас, кто живет от лета до лета», - отмечается в заявлении.

Во Львовском облсовете отметили, что львовяне не хотят, чтобы Крым с курортной территории превратился в горячую точку. Депутаты подчеркнули, что для большинства украинцев, где бы они не проживали, в Симферополе или в Трускавце, Российская Федерация, которая нагло пытается отобрать Крым у государства, которая сегодня действительно является полярной политически, превратится в банального оккупанта.

«Большинство украинцев Западной Украины никогда не выступали сторонниками обострения межнациональной ситуации. Крым - это часть большого государства Украина, где имеют право жить, работать, воспитывать детей в семьях и русские, и крымские татары, и украинцы Запада и Востока. Мы не хотим попрощаться с Крымом только потому, что президенту соседней страны это выгодно», - говорится в заявлении.