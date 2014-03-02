Украинские военные заявили, что в Перевальном будут стоять насмерть

Командир принял решение, что «будут стоять насмерть». Об этом, по просьбе командования части, Центру журналистских расследований сообщил офицер запаса Сергей Ланшин.

«По истечении полутора часов российский армейский спецназ будет штурмовать бригаду в селе Перевальном под Симферополем. От командиров требуют сложить оружие и не оказывать сопротивление захвату российскими военными украинских воинских частей.

Командиры приняли решение не сдаваться, стоять насмерть, рассказал Сергей Ланшин.

По его словам, командир уполномочил его обратиться к СМИ с просьбой срочно прибыть в места базирования воинской части и задокументировать преступление.

Как сообщают журналисты, в сторону Перевального уже поехала вторая колонна из 15 «Уралов» и и несколько бронемашин «Тигр».