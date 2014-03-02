Российский правозащитник: Совет Федерации использовал ложные данные о гибели россиян в Крыму
Член Совета по правам человека при президенте России Андрей Юров заявил, что, по его мнению, гражданские силы правопорядка контролируют ситуацию на полуострове, оснований вводить войска нет.
Постановление Совета Федерации, позволяющее президенту России использовать войска на территории Украины, принималось на основании неподтвержденной информации о жертвах среди граждан России в Крыму. Об этом в эфире "Громадського ТБ" заявил российский правозащитник, член Совета по правам человека при президенте России Андрей Юров, который сейчас находится на полуострове, пишет Gordonua.com.
"Сегодня я случайно попал на импровизированную пресс-конференцию господина Константинова (спикер Верховной Рады Крыма Владимир Константинов. – Gordonua.com), где нам раздавали заявление президиума Верховной Рады Крыма, которое, как я понимаю, предшествовало сегодняшним событиям в Совете Федерации России. В нем сказано, что на территории Крыма находятся вооруженные формирования неустановленной принадлежности, а еще – что происходят беспорядки с применением огнестрельного оружия. Якобы в Симферополе в ночь на 1 марта произошел обстрел, была попытка захвата Верховной Рады. Потом я услышал заявление председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко о том, что речь идет о гибели россиян", – сказал Юров.
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Правозащитник отметил, что в ночь на 1 марта он был в Симферополе и не видел никаких крупных вооруженных формирований. Именно поэтому он обратился за уточнениями к генконсулу России в Крыму Вячеславу Светличному.
"Он сказал мне, что это все – слухи, что никакие россияне не погибали и что возле МВД было несколько выстрелов в воздух – ничего серьезного. Мол, не нужно провоцировать ситуацию", – передал разговор Юров.
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"Теперь я могу честно сказать, что, видимо, госпожа Матвиенко была введена в заблуждение, когда голосовала за сегодняшнее решение в Совете Федерации. Я не понимаю, зачем здесь нужны чьи-либо войска. С моей точки зрения, гражданские силы правопорядка вполне контролируют ситуацию", – считает правозащитник.