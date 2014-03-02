Российский правозащитник: Совет Федерации использовал ложные данные о гибели россиян в Крыму

Постановление Совета Федерации, позволяющее президенту России использовать войска на территории Украины, принималось на основании неподтвержденной информации о жертвах среди граждан России в Крыму. Об этом в эфире "Громадського ТБ" заявил российский правозащитник, член Совета по правам человека при президенте России Андрей Юров, который сейчас находится на полуострове, пишет Gordonua.com.

"Сегодня я случайно попал на импровизированную пресс-конференцию господина Константинова (спикер Верховной Рады Крыма Владимир Константинов. – Gordonua.com), где нам раздавали заявление президиума Верховной Рады Крыма, которое, как я понимаю, предшествовало сегодняшним событиям в Совете Федерации России. В нем сказано, что на территории Крыма находятся вооруженные формирования неустановленной принадлежности, а еще – что происходят беспорядки с применением огнестрельного оружия. Якобы в Симферополе в ночь на 1 марта произошел обстрел, была попытка захвата Верховной Рады. Потом я услышал заявление председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко о том, что речь идет о гибели россиян", – сказал Юров.

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Правозащитник отметил, что в ночь на 1 марта он был в Симферополе и не видел никаких крупных вооруженных формирований. Именно поэтому он обратился за уточнениями к генконсулу России в Крыму Вячеславу Светличному.

"Он сказал мне, что это все – слухи, что никакие россияне не погибали и что возле МВД было несколько выстрелов в воздух – ничего серьезного. Мол, не нужно провоцировать ситуацию", – передал разговор Юров.

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"Теперь я могу честно сказать, что, видимо, госпожа Матвиенко была введена в заблуждение, когда голосовала за сегодняшнее решение в Совете Федерации. Я не понимаю, зачем здесь нужны чьи-либо войска. С моей точки зрения, гражданские силы правопорядка вполне контролируют ситуацию", – считает правозащитник.