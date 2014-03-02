Аваков: Российские военные заявляют, что прибыли охранять воинские части «от экстремистов»

К воинским соединениям внутренних войск прибыли группы военных РФ, которые заявили, что прибыли охранять воинские части «от экстремистов».

Об этом и. о. министра внутренних дел Арсен Аваков пишет на своей странице в Facebook.

"По всей территории Крыма в части внутренних войск пребывают эмиссары и воинские чины Российской Федерации с предложением принять российское гражданство и немедля получить российские паспорта. Обращение направлено на высший и средний офицерский состав войск", - пишет Аваков.

Аваков отмечает, что ко всем воинским соединениям внутренних войск прибыли группы российских военных. Они заявили, что прибыли охранять воинские части «от экстремистов».

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"Попросились ночевать и иметь доступ к воде, туалету и пр. на территории части, так как «были спешно направленны, и не имеют нормальных «условий»", - пишет и. о. Главы МВД.

Аваков отмечает: военных РФ уведомили, что украинские воинские части не нуждаются в их «защите от экстремистов». Также их предупредили, что в случае несанкционированного проникновения на территорию воинской части со стороны российских военных, будет применяться боевое оружие в соответствии с уставом караульной службы.

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Также Арсен Аваков подчеркивает, что все воинские части Крыма вторые сутки находятся в режиме повышенной боеготовности. В то же время, украинские солдаты ориентированы на недопущение военного конфликта с применением боевого оружия.

"В случае нападения на украинских военных – вся ответственность за последствия такой провокации будет нести нападающая сторона", - пишет Аваков.

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Арсен Аваков отмечает, что не смотря на информацию, которые распространяют российские источники, на территории Крыма нет сил регулярной украинской армии или МВД «угрожающих гражданам российской федерации» или «русскоязычному населению». Также нет никаких отрядов Самообороны Майдана.