Тарута согласился стать председателем Донецкой ОГА - источник

Как сообщает источник Украинской правды в Верховной Раде, около 23 часов началось совещание с участием и.о. президента Александра Турчинова, премьера Арсения Яценюка и экс-премьера Юлии Тимошенко

Во время совещания было согласовано назначить Таруту председателем Донецкой ОГА после того, как он дал на это согласие.

Читайте такжеДонецкий бизнесмен Тарута призвал отстаивать Украину"Я никогда не хотел работать в государственной исполнительной власти, но сегодня, в день опасности, я обращаюсь к украинской власти с заявлением о готовности возглавить ОГА Донецкой области", - говорится в обращении Таруты.

"Мое решение - это желание защитить нашу страну, страну в которой прекращается украино-украинская война, где нет вопросов разницы языка и религии, правых и левых, где все мы украинцы и имеем право на сильную и единую новую Украину", - подчеркнул бизнесмен.

Ранее сообщалось, что председателем днепропетровской ОГА согласился стать Игорь Коломойский.