Армия должна воздержаться от военных действий - Кравчук

Об этом в интервью Радио Свобода заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

«Армия должна воздерживаться от военных действий. Сейчас работает Совет безопасности ООН. Есть обращения Украины. Нужно посмотреть, как Россия отреагирует на это. Возможно, это и является целью, спровоцировать украинскую армию применить оружие и открыть со своей стороны вооруженные действия, как это было в Абхазии, как это было в других странах», - говорит Кравчук.

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