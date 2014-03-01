Депутат ПР считает, что Киев и "большинство мира" не признают крымский референдум

Об этом он заявил в эфире крымскотатарского телеканала АТR.

«Киев не признает. В Крыму половина признает, половина - нет. В мире кто-то признает, кто-то нет. Подавляющее большинство не признает», - сказал Мирошниченко, назвав референдум «очень опасной вещью», поскольку он, по мнению народного депутата, фактически означает установление межгосударственных отношений между автономной республикой и Украиной.

Кроме того, подчеркнул Мирошниченко, референдум «не имеет правовой базы». «Он проводится без закона о местном референдуме. Так, Верховная Рада Крыма может объявить референдум, но без процедур, как он проводится, к нему не будет доверия», - сказал нардеп.

Мирошниченко заявил также, что для обсуждения прав региону нужен не референдум, а переговоры крымских и украинских политиков.

Как сообщал УНИАН, здания Совмина и Верховного Совета Крыма рано утром 27 февраля захватили неизвестные вооруженные люди. Прокуратура открыла уголовное дело по статье "теракт".

Позже, 27 февраля, парламент Крыма на внеочередной сессии с участием незначительного количества депутатов отправил в отставку Совет министров Анатолия Могилева и назначил новым премьером крыма лидера партии «Русское единство» Сергея Аксенова.

Тогда же парламент назначил проведение всекрымского референдума о расширении полномочий автономии на 25 мая.

1 марта незаконно избранный премьером АРК Аксенов заявил, что референдум по расширению полномочий Крыма перенесен на 30 марта.