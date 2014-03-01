В Харькове начался штурм ОГА, где забаррикадировались евромайдановцы
14:20, 01 марта 2014Политика
2 0
В Харькове участники митинга в поддержку городских властей начали штурм облгосадминистрации, где забаррикадировались сторонники Евромайдана.
Как передает корреспондент УНИАН, несколько сотен молодых людей, большая часть из которых имеют георгиевские ленты, после митинга в центре площади Свободы отправились к ОГА, перед которой стояли порядка 100 активистов Евромайдана. Столкновения начались с того, что люди с обеих сторон стали бросаться камнями и палками.
Сейчас евромайдановцев оттеснили вовнутрь здания. Несколько человек пострадали
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter