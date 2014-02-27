Медведчук может быть причастен к происходящему в Крыму - источник

В тоже время, в «Украинском выборе» сообщили УНИАН, что не могут подтвердить или опровергнуть эту информацию, сославшись на "технические проблемы" и отсутствие связи с Медведчуком.

Между тем, на официальном веб-сайте "Украинского выбора" в сообщении, опубликованном от имени Президиума территориального cовета «Украинского выбора» в Крыму от 27 февраля 2014 года, говорится, что движение выступает за "целостное, единое Украинское государство, с широкими экономическими и социально-культурными полномочиями Автономии".

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“Сегодня основная наша задача в городах, районах и посёлках - это оказание помощи органам местного самоуправления и органам местной государственной власти в обеспечении сохранности собственности, недопущении провокаций, разжигания сепаратистских настроений, нарушений общественного порядка”, - отмечают в организации.

Как сообщал УНИАН, утром 27 февраля в Симферополе неизвестные захватили парламент и правительство автономии и установили на зданиях российские флаги. Правоохранители открыли уголовное производство по статье "теракт".

Около полутысячи людей с флагами России и Крыма возле парламента требовали назначить референдум о государственной принадлежности автономной республики.