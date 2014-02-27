В центре Севастополя обстановка относительно спокойная

Как передает корреспондент УНИАН, на центральной площади – площади Нахимова, по состоянию на 14.30 не проводились какие-либо массовые мероприятия, но продолжала оставаться "полевая кухня".

В то же время, невдалеке, у здания Севастопольской городской госадминистрации, уже не первый день в режиме дежурства пребывают несколько сотен человек, которые заявляют, что обеспечивают работу избранного 23 февраля на митинге «городским головой - председателем исполкома горсовета Севастополя», а позже, решением горсовета, назначенного председателем Координационного комитета по организации Севастопольского городского управления по обеспечению жизнедеятельности города, российского гражданина Алексея Чалого (Чалый уже третий день с группой лиц свой рабочий день проводит в здании СГГА). Среди дежурящих - представители казачьих формирований, молодежь спортивного вида.

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Транспорт, магазины, финучреждения, жилищно-коммунальные службы и другие городские структуры работают в штатном режиме.

Пророссийски настроенные севастопольцы сегодня организованно на автобусах отправились в Симферополь.

Как сообщал УНИАН, сегодня неизвестные с оружием захватили здания Верховного совета и Совета министров АР Крым в центральной части Симферополя, вывесив там российские флаги. Требования захватчиков, которых в каждом здании по 50 человек, официально не озвучены. Правоохранители открыли уголовное производство по статье "теракт".

Президиум Верховного совета АРК, представителей которой захватчики пропустили в задание ВС АРК, инициирует проведение всекрымского референдума по вопросу "усовершенствования статуса автономии и расширения ее полномочий" и выступил с соответствующим обращением.

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В Севастополе интернет-сайт ForPost, близкий к избранному на митинге городским головой – председателем исполнительного комитета городского совета бизнесмену Алексею Чалому, сегодня утром призвал севастопольцев-мужчин срочно прибыть на площадь Нахимова для отправки в Симферополь.