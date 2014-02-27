Украина должна призвать Европу и США заморозить счета Януковича и его семьи - Кличко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании Верховной Рады лидер фракции “УДАР” Виталий Кличко.

Он отметил, что экономическая и социальная ситуация в Украине является сложной. “Запад обещает помощь по реформированию Украины. Но мы также можем что-то сделать для этой цели - вернуть средства, украденные у украинцев”, - сказал Кличко.

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Кличко отметил необходимость обратиться к “Европе и США относительно замораживания счетов Януковича и его семьи и возвращения этих денег в бюджет Украины”.

По его словам, также должны быть возвращены средства, «которые были награблены другими, близкими к Януковичу, бывшими должностными лицами». «Это будет по государственному и справедливо», - убежден Кличко.