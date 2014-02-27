Кадыров заявляет, что чеченцы готовы быть миротворцами в Крыму

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кадырова, об этом он сказал журналистам в Грозном.

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«Мы, если понадобится, придем им на помощь и не дадим в обиду ни русских, ни казаков, ни чеченцев. Мы призваны защищать свои народы. И если понадобится, готовы стать наблюдателями, миротворцами, солдатами и защитить народ", - сказал Кадыров.

По его мнению, происходящие в Киеве события - целенаправленное давление на Россию через Украину.

«Это целенаправленное давление на Россию через Украину. Россия - сильное государство, и я уверен, что руководство страны предпримет правильные шаги. Украину нельзя отдавать в руки бандитов и террористов. Мы должны защищать свой народ. Там проживает множество чеченцев, русских, татар, казаков, и мы обязаны их защитить, где бы они ни находились», - сказал Кадыров.

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Он считает, что «всякого рода националисты» в Украине пытаются «прибрать к рукам не только бизнес, но и имущество людей, нажитое за долгие годы честным трудом». По словам Кадырова, речь идет в том числе об имуществе чеченцев, которые являются гражданами Украины.

«Это непозволительно. Чеченцы никогда не претендовали на чужое, но и свое никому не отдадут. Мы не дадим их в обиду, где бы они ни проживали. В Украине не должны обижать человека, который живет по законам этой страны. На сегодняшний день там творится беспредел, хаос, люди выходят на митинги, убивают госслужащих", - уверен Кадыров.

Как сказал лидер Чечни, большинство жителей Крыма - русские, казаки, и он готов оказать им при необходимости помощь.

«Сегодня те, кто является зачинщиком событий в Киеве, пытаются разыграть татарскую карту в Крыму. Кто вышел на площадь и говорит, что нас депортировали, нагнетает обстановку? Чеченцев тоже депортировали, причем весь чеченский народ. У нас десятки, сотни тысяч погибших, многие не вернулись из депортации. Я считаю, если есть какое-то недовольство, то надо требовать справедливость по закону, а не пользоваться моментом, собираться группами и скандировать разные лозунги», - подчеркнул Кадыров.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря 2013 года Президент РФ Владимир Путин назвал "полной чушью и ерундой" возможность введения российских войск в Крым для защиты своих соотечественников. Об этом он сказал на итоговой пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос, допускает ли он ввод российских войск в Украину, в частности в Крым, для защиты своих соотечественников, как это было сделано в Южной Осетии и Абхазии в 2008 году, и к чему призвал один из украинских депутатов во время политического противостояния в Киеве.

"Мы будем бороться за равенство прав (российских соотечественников) - это относится ко всем государствам. Это совсем не значит, что мы будем махать шашкой и вводить войска. Это полная ерунда, полная чушь. Ничего подобного нет и быть не может", - подчеркнул Путин.