Турчинов призвал после президента избрать и парламент



Выступая с трибуны Майдана в Киеве, он также заявил, что уйдет в отставку, как только в Украине будет нормализована ситуация. По его предположению, это может произойти в течение месяца, передает Радио Свобода.

Сегодня на Майдане представили предложения по кандидатурам нового временного правительства, который имеют завтра рассматривать в Верховной Раде.

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В законодательных актах, которые Верховная Рада принимала в последние дни в процессе переформатирования власти, было определено, что очередные выборы в парламент должны состояться в октябре 2017 года.