Турчинов призвал после президента избрать и парламент
23:51, 26 февраля 2014Политика
2 0
Председатель Верховной Рады, исполняющий обязанности президента Александр Турчинов заявил сегодня, что после досрочных выборов президента надо провести выборы парламента, «чтобы полностью обновить власть».
Турчинов призвал после избрать президента и парламент / REUTERS
Выступая с трибуны Майдана в Киеве, он также заявил, что уйдет в отставку, как только в Украине будет нормализована ситуация. По его предположению, это может произойти в течение месяца, передает Радио Свобода.
Сегодня на Майдане представили предложения по кандидатурам нового временного правительства, который имеют завтра рассматривать в Верховной Раде.
Читайте такжеНа Майдане назвали состав нового правительства
В законодательных актах, которые Верховная Рада принимала в последние дни в процессе переформатирования власти, было определено, что очередные выборы в парламент должны состояться в октябре 2017 года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter