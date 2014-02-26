Турчинов призвал после президента избрать и парламент

23:51, 26 февраля 2014
Политика
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Председатель Верховной Рады, исполняющий обязанности президента Александр Турчинов заявил сегодня, что после досрочных выборов президента надо провести выборы парламента, «чтобы полностью обновить власть».

Турчинов / REUTERS


Выступая с трибуны Майдана в Киеве, он также заявил, что уйдет в отставку, как только в Украине будет нормализована ситуация. По его предположению, это может произойти в течение месяца, передает Радио Свобода.

Сегодня на Майдане представили предложения по кандидатурам нового временного правительства, который имеют завтра рассматривать в Верховной Раде.

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В законодательных актах, которые Верховная Рада принимала в последние дни в процессе переформатирования власти, было определено, что очередные выборы в парламент должны состояться в октябре 2017 года.

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