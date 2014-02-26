Лавров призвал ОБСЕ осудить "попытки запретить русский язык" на западе Украины

Глава МИД России Сергей Лавров призвал Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) решительно осудить рост националистических и неофашистских настроений на западе Украины, а также попытки националистов запретить русский язык, говорится в сообщении МИД по итогам встречи Лаврова с генсеком организации Ламберто Занньером. Об этом пишут РИА Новости.

"Сергей Лавров призвал ОБСЕ самым решительным образом осудить рост националистических и неофашистских настроений на западе страны, призывы националистов запретить русский язык, превратить русскоязычное население в «неграждан», ограничить свободу выражения мнений, закрыть неугодные политические партии", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Встреча Лаврова с Занньером состоялась по просьбе последнего. В ходе обсуждения ситуации на Украине с российской стороны отметили важность и необходимость объективной и беспристрастной оценки происходящего со стороны международного сообщества.

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«Подчеркнуто, что любые формы содействия, в том числе со стороны ОБСЕ, должны осуществляться по просьбе законных украинских властей и при безусловном уважении суверенитета Украины», - отметили в российском МИД.

В ходе встречи были также рассмотрены отдельные вопросы повестки дня ОБСЕ, включая перспективы процесса «Хельсинки плюс 40», важность реформирования Организации в целях укрепления ее роли и места в международных делах. «Российская сторона акцентировала приоритетность задач в области противодействия транснациональным угрозам, устранения разделительных линий, поддержки традиционных ценностей», - говорится в заявлении, размещенном на сайте в среду.