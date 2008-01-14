Верховная Рада продлит работу на неделю

Первая сессия Верховной Рады Украины шестого созыва закроется 25 января.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня после Согласительного совета сообщил журналистам Председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК.

По его словам, во время Согласительного совета было принято решение не закрывать первую сессию ВР 18 января, а продлить работу парламента еще на одну неделю.

В то же время, по словам А.ЯЦЕНЮКА, с 21 по 24 января не будет пленарных заседаний и депутаты будут работать в парламентских комитетах.

Он также отметил, что на этой неделе 16 и 17 января состоится рассмотрение в парламентских комитетах тех законопроектов, которые Президент Украины просит рассмотреть как безотлагательные.

А.ЯЦЕНЮК также отметил, что 25 января состоится не только торжественное закрытие сессии, но и будут приняты законопроекты, которые поступили в ВР от главы государства.