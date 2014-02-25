Тягнибок: Меня и Фарион в правительстве вы не увидите
15:05, 25 февраля 2014Политика
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Лидер фракции ВО «Свобода» Олег Тягнибок заявляет, что не намерен входить в состав нового правительства.
Тягнибок заявил, что он не войдет в состав нового правительства
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады.
«Я могу заверить, что моей фамилии в правительстве вы не увидите», - отметил Тягнибок.
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Он добавил, что фамилии народного депутата от «Свободы» Ирины Фарион также не будет среди членов нового правительства.
Кроме того, Тягнибок добавил, что «Свобода» пока не приняла решения относительно того, в каком формате она будет участвовать в новом правительстве.
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