Тягнибок: Меня и Фарион в правительстве вы не увидите

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады.

«Я могу заверить, что моей фамилии в правительстве вы не увидите», - отметил Тягнибок.

Читайте такжеТягнибок хочет принять новый закон о языках

Он добавил, что фамилии народного депутата от «Свободы» Ирины Фарион также не будет среди членов нового правительства.

Кроме того, Тягнибок добавил, что «Свобода» пока не приняла решения относительно того, в каком формате она будет участвовать в новом правительстве.