Регионы заблокировали трибуну и президиум Верховной Рады

Представители фракции Партии регионов «Регионы Украины» через час к началу пленарного заседания заблокировали парламентскую трибуну и президиум Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, состоянием на 9.00 в сессионном зале присутствующая половина фракции Партии регионов и большинство депутатов-регионалов окружили трибуну и президиум, а также выход к сессионному залу, через которых обычно в сессионный зал входит Президент Украины.

Представителей других фракций в сессионном зале нет.

Депутаты из фракции Партии регионов блокируют стульями вход в гостевую ложу, где обычно сидят в том числе и судьи Конституционного суда во время рассмотрения вопросов об их назначении или приведении к присяге.

Как сообщал УНИАН, вчера фракция «Наша Украина» предложила привести к присяге судей Конституционного суда Украины. По словам председателя Временного президиума ВР Ивана БОКОГО, с этим предложением согласились три фракции, которые входят в парламентское большинству («Наша Украина», БЮТ и СПУ). В то же время фракции оппозиции – Партии регионов и КПУ выразили категорическое несогласие. Как сказал И.БОКИЙ, решение окончательно будет приниматься на заседании Верховной Рады. Депутат объяснил, что, согласно закону о Конституционном суде, на церемонии присяги должны быть обязательно Президент Украины, премьер-министр и председатель Верховной Рады Украины. При этом должен быть обязательно вывод правового комитета ВР. Он напомнил, что нет комитета, нет спикера и премьера. В то же время, по словам И.БОКОГО, существует мысль, что приведение к присяге судей КС – это не процедура, а церемония, поэтому требования закона являются не обязательным условием, а пожеланием.

В то же время вчера Партия регионов как парламентская оппозиция выдвинула ультиматум с требованием четко придерживаться Конституции Украины и Регламента Верховной Рады во время избрания руководящих органов парламента и Кабинета Министров и распределения парламентских комитетов. В частности, Партия регионов обещала препятствовать принятию решения об изменении процедуры избрания спикера Верховной Рады Украины, а также приведению к присяге судей Конституционного суда до избрания председателя парламента. Представители Партии регионов заявляли, что будут блокировать работу парламента, если ее требования не будут выполнены.