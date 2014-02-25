На Львовщине демонтировали памятник Кутузову

Бюст прославленному русскому полководцу Михаилу Кутузову демонтировали в понедельник в городе Броды (Львовская область) на западной Украине. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местные телеканалы.

Бюст сняли с постамента краном. За его демонтажем наблюдали местные депутаты и жители, которые выкрикивали девизы Украинской повстанческой армии: "Слава Украине!", "Героям слава!".

Читайте такжеРаскрашенный в сине-желтые цвета памятник в Софии возмутил российский МИДРанее, 10 декабря 2013 года на сессии Бродовского городского совета депутаты решили перенести бюст Кутузову из сквера напротив Педагогического колледжа им. М. Шашкевича на территорию коммунального предприятия "Броды".