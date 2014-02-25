В Брюсселе ожидают, что новым премьером станет Яценюк
Два руководителя специальной делегации Европейского парламента, которая только что вернулась из Украины и имела переговоры со всеми ключевыми участниками политического процесса, заявили, что следующим премьер-министром Украины, вероятно, будет лидер "Батькивщины" Арсений Яценюк.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом на пресс-конференции во время сессии Європарламенту в Страсбурге заявили руководители делегации - председатель Комитета по иностранным делам Европарламента Элмар Брок и вице-председатель делегации португальский евродепутат Ана Гомеш.
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"Мы встретились со всеми ключевыми политическими игроками, когда были в Киеве. Мы встретились со следующим премьер-министром, которым, вероятно, будет Яценюк", - сказал Брок.
"Яценюк, вероятнее всего, будет следующим премьер-министром временного правительства", - сказала Гомеш, рассказывая о встречах в Киеве.
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Делегация Европарламента из двенадцати депутатов находилась в Киеве 22 по 24 февраля.