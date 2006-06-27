“Наша Украина” не настаивает на голосовании в ”пакете”

Народный депутат Украины Петр ПОРОШЕНКО отмечает, что блок “Наша Украина не настаивает на голосовании за кандидатуры председателя Верховной Рады и премьер-министра в ”пакете”.

Как сообщает пресс-служба блока “Наша Украина”, об этом П.ПОРОШЕНКО заявил вчера в эфире канала НТН.

«Формальная процедура обсуждения кандидатуры спикера будет пройдена на завтрашнем заседании фракции «Наша Украина». Мы не возражаем, чтобы этот вопрос был рассмотрен и на общем собрании, я не вижу в этом никакой проблемы, - отметил депутат.

“Голосование состоится, вероятно, в четверг, - сообщил П.ПОРОШЕНКО. - Политические силы, которые входят в коалицию, чрезвычайно ответственно относятся к этому вопросу. К тому же, я не вижу никаких оснований для того, чтобы эти два голосования объединять в один пакет. “Наша Украина” готова на раздельное голосование. И мы так же готовы рассмотреть предложения наших партнеров, если они будут настаивать на “пакетном” голосовании”

П.ПОРОШЕНКО напомнил, что Регламент предусматривает сначала голосование за спикера ВР, а затем – за премьера. Он также отметил, что не исключает принятия присяги судей Конституционного суда перед голосованием за кандидатуру премьера.

“Я уверен, что коалиция выдержит испытание на прочность, – заявил П.ПОРОШЕНКО. - Мы должны доверять друг другу. Поэтому я не имею никаких возражений, чтобы кандидатура спикера голосовалась отдельно. Я уверен, что наши партнеры по коалиции выполнят взятые на себя обязательства и так же я не имею никаких сомнений, что во время голосования за премьера блок “Наша Украина” отдаст все голоса, которые подписались под созданием помаранчевой коалиции”.

“Мы готовы к четкой процедуре голосования”, - отметил П.ПОРОШЕНКО, отметив, что Конституция не предусматривает никакой процедуры голосования – ни в пакете, ни отдельно.

“Я заверяю, что никаких сюрпризов во время голосования по кандидатурам премьер-министра и спикера не будет”, - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, вчера лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что пока не решен вопрос, будет ли голосоваться кандидатура премьера и спикера в одном пакете. По ее словам, это решение будет приниматься в четверг, 29 июня.