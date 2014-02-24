Тимошенко после саммита ЕНП поедет в клинику «Шарите»

Об этом сообщает пресс-служба ВО «Батькивщина».

В частности, во время телефонного разговора Меркель пожелала Тимошенко скорейшего выздоровления и предложила провести лечение в клинике «Шарите». Тимошенко приняла предложение Меркель. Она планирует посетить саммит Европейской народной партии, а затем поедет в «Шарите» для немедленного лечения, говорится в сообщении.

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