Тимошенко после саммита ЕНП поедет в клинику «Шарите»
20:25, 24 февраля 2014Политика
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В воскресенье, 23 февраля, состоялся телефонный разговор Юлии Тимошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Тимошенко отправится на лечение / Reuters
Об этом сообщает пресс-служба ВО «Батькивщина».
В частности, во время телефонного разговора Меркель пожелала Тимошенко скорейшего выздоровления и предложила провести лечение в клинике «Шарите». Тимошенко приняла предложение Меркель. Она планирует посетить саммит Европейской народной партии, а затем поедет в «Шарите» для немедленного лечения, говорится в сообщении.
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