Добкин встречался с Януковичем в пятницу, но сейчас не знает где он находится
Председатель Харьковской ОГА Михаил Добкин встречался с экс-президентом Украины Виктором Януковичем в пятницу, 21 февраля, но сейчас не знает, где он находится.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Добкин сказал журналистам сегодня во время брифинга.
"Я виделся с ним 21 числа. Накануне проведенного в городе Харькове съезда депутатов всех уровней. Мы провели с ним очень непростую беседу, которая продолжалась почти 3 часа. Давайте я оставлю подробности за скобками", - сказал Добкин.
"Я не знаю, где он сейчас находится", - добавил губернатор.
Как сообщал УНИАН, по словам и.о.министра внутренних дел Арсена Авакова, пока не удалось выяснить местонахождение экс-президента Виктора Януковича. Но выяснилось, что Янукович вылетел из Киева в Харьков 21 февраля, переночевал там, потом вертолетом перелетел в Донецк, откуда самолетом пытался вылететь, но пограничники не позволили ему это сделать, и он на автомобиле выехал в Крым, где остановился в частной резиденции и не использовал ни одну государственную резиденцию.
Читайте такжеДобкин заявляет, что будет баллотироваться в Президенты
"Обстоятельства, при которых исчез Янукович, продолжают выясняться", - сообщил Аваков.
24 февраля вечером Добкин заявил, что будет баллотироваться в президенты Украины на ближайших выборах, которые Верховная Рада назначила на 25 мая.