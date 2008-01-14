Тимошенко в Днепропетровске закатала рукава

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о необходимости законодательного урегулирования процедуры приватизации аэропортов.

Как передает корреспондент УНИАН, разработать соответствующий законопроект Ю.ТИМОШЕНКО поручила Министерству транспорта и связи, Фонду госимущества и Министерству экономики сегодня в Днепропетровске, где она ознакомилась с проектом реконструкции международного аэропорта.

«Необходимо срочно разработать законопроект, который будет регламентировать процедуру приватизации аэропортов, их систем безопасности, а также взлетно-посадочных полос», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр считает нелогичной и несоответствующей мировой практике передачу взлетно-посадочных полос в частную собственность.

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что объем участия государства в процессе реконструкции международного аэропорта Днепропетровска будет определяться после урегулирования отношений собственности по объектам действующего аэропорта. При этом, по ее мнению, учитывая, что большинство объектов международного аэропорта в Днепропетровске принадлежит частным инвесторам, государство может вложить в реконструкцию инфраструктуры аэропорта не более 10% необходимых средств. Все остальные расходы, по ее словам, должны нести частные инвесторы.

В свою очередь, первый заместитель генерального директора ОАО «Днипроавиа» Сергей ТКАЧЕНКО уточнил, что суммарный объем необходимых для реконструкции инвестиций составляет 824 млн. грн., в том числе, по его словам, объем государственных инвестиций – 359 млн. грн.

С.ТКАЧЕНКО также сообщил, что государственные инвестиции будут направлены на реконструкцию взлетно-посадочной полосы и строительство дополнительной рулежной дорожки, а частные инвестиции – на строительство нового терминала.

Заместитель гендиректора также сообщил, что реконструкцию аэропорта планируется завершить в течение четырех лет.