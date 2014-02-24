Мы готовы подписать Соглашение об ассоциации и поддержать Украину в эти трудные времена - Ромпей

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Ромпей заявил на саммите ЕС - Бразилия с участием бразильского Президента Дилмы Русефф, добавив, что Евросоюз должен и в дальнейшем оставаться активно вовлеченным в украинские дела.

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"Мы обменялись мнениями относительно Украины, где люди заплатили высокую цену за свободу. Я приветствую волю украинского народа жить в свободной, единой стране с крепкими связями с Европейским Союзом", - сказал Ромпей.

"Мы готовы подписать Соглашение об ассоциации и поддержать Украину в эти трудные времена. Мы очень пристально следим за событиями в Украине, и ЕС будет и в дальнейшем оставаться вовлеченным в украинские дела", - сказал президент Европейского совета.