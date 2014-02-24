Китай: Мы уважаем выбор украинского народа

Об этом сказала в понедельник на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает РИА Новости.

"Мы уважаем выбор украинского народа, сделанный на основе особенностей ситуации в стране. Мы рассматриваем Украину в качестве важного стратегического партнера и готовы поддерживать развитие всестороннего сотрудничества на основе принципов равенства и взаимной выгоды," - сказала Хуа Чуньин.

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