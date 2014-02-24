Посла Украины в Польше просят уйти

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила одна из активисток Наталья Панченко, отметив, что письмо послу лично передали в воскресенье во время акции возле украинского посольства в Варшаве.

"Учитывая то, что только 22 февраля Вы задекларировали свою позицию относительно народных протестов в Украине, учитывая то, что Вы три месяца игнорировали наше присутствие под посольством, и учитывая ход последних выборов в заграничном округе в Польше, мы хотим выразить Вам свое недоверие и требуем немедленной отставки",- говорится в документе.

Читайте такжеВерховная Рада уволила Кожару с должности главы МИДПо словам Панченко, авторами письма выступили несколько человек. Она отметила, что участники акции засвистали дипломата, когда тот начал оправдываться и убеждать, что осуждал власть Украины и раньше.

Авторы письма обратили внимание, что посол вышел к митингующим лишь один раз от начала акций протеста в ноябре 2013 года и не подписал обнародованное в феврале заявление дипломатов о поддержке Майдана.

Кроме того, в письме отмечается, что Посольство Украины в Польше во время последних выборов "нарушило конституционное право украинцев", потому что, кроме паспорта гражданина Украины, требовало для голосования вид на жительство в Польше и прописку.

"Мы также просим нового министра иностранных дел, который будет назначать посла и других членов дипломатического корпуса Украины, вспомнить принцип всех мировых дипломатических служб, который стандартно устанавливает продолжительность каденции на дипломатической должности в одном и том же месте в среднем на четыре года. В Польше есть немало служащих, которые годами не меняются, что может быть препятствием для здорового климата в дипломатических структурах Украины", - говорится в заявлении.

Панченко добавила, что в организованной в воскресенье акции в Варшаве приняли участие несколько тысяч человек.

Польское информационное агентство PAP сообщает, что акции солидарности с украинцами в воскресенье состоялись также во Вроцлаве на западе Польши и в Люблине на востоке, в которых приняли участие несколько сотен и несколько десятков человек соответственно. Агентство отметило, что участники таких акций также собирают средства на помощь пострадавшим, в частности на покупку медикаментов. По данным РАР, только за два дня акции "Солидарны с Украиной" организация Caritas Polska собрала около 100 тыс. евро.