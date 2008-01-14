Яценюк встретится с Вольвенд и Северинсен
10:12, 14 января 2008Политика
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15 января в 9.00 начнется встреча Председателя Верховной Рады Украины Арсения ЯЦЕНЮКА с содокладчиками Комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы по вопросам соблюдения обязанностей и обязательств государствами - членами Совета Европы Ренатой ВОЛЬВЕНД и Ханне СЕВЕРИНСЕН.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, встреча состоится по адресу улица Грушевского, 5, зал совещаний, 3-й этаж, вход через 9-й подъезд.
Аккредитация проводится 14 января с 15-00 до 17-00 по телефону 255-30-74.
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