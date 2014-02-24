Улицу Институтскую хотят переименовать в честь Небесной сотни

03:20, 24 февраля 2014
Политика
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На Майдане в воскресенье, 23 февраля, продолжалось жалобне Вече. Тысячи людей пришли на главную площадь столицы с цветами и свечами прощаться с погибшими героями

Институтская траур / ТСН

Слезы на Майдане не скрывали и не стеснялись ни женщины, ни мужчины, передає ТСН.

Заплаканные украинцы через весь Майдан выложили для "Небесной сотни" дорожку из свечей и лампадок до самой высокой баррикады на Институтской, а также слова "Героям слава!"

 Во время выступления на сцене Майдана представители армянского конгресса предложили за свой счет установить памятник погибшим героям Украины и выплачивать их родственникам пожизненную пенсию.

Также было предложено прейменувати улицу Институтскую на улицу имени Небесной сотни. Более того - активисты выступают за то, чтобы все существующие улицы Ленина в Украине переименовать на улице Небесной сотни.

 Небесной сотней называют сто погибших в противостоянии с правоохранителями активистов.

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