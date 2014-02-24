Тернопольский губернатор принял решение уйти с должности

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в его заявлении, обнародованном сегодня поздно вечером на официальном сайте облгосадминистрации.

«Для предотвращения противостояния в стране и в области, осознавая свою ответственность за стабильность ситуации в Тернопольской области, я принял решение уйти с поста главы Тернопольской областной государственной администрации. Я благодарю команду за работу, спасибо жителям за содействие, понимание и критику. Желаю землякам мира, добра, достатка, Божьей милости и благословения» , - сказано в заявлении.

При этом он напомнил, что руководил областью дольше всего из последних губернаторов - свыше трех лет.