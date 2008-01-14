Огрызко будет сотрудничать с теневым коллегой

Новый глава Министерства иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассчитывает на эффективное сотрудничество с вице-премьер-министром по вопросам евроинтеграции Григорием Немырей, а также с министром иностранных дел теневого правительства Константином Грищенко. Об этом он заявил в интервью "Зеркалу недели".

Говоря о сотрудничестве с вице-премьером, министр иностранных дел сообщил: "У нас абсолютное совпадение взглядов, каким образом вести евроинтеграционную работу".

"Григорий Михайлович прекрасно осознает, что это на 90% работа домашняя, внутренняя, и что наша евроинтеграция сегодня делается здесь, в Украине. В Брюсселе же - только верхушка айсберга, там мы презентуем все то, чего смогли достичь в стране", - подчеркнул он.

При этом Огрызко отметил, что "работы непочатый край", и пообещал, что МИД предоставит любую помощь, которая от него потребуется.

"Тут нет никакой конкуренции, а есть стремление как можно эффективнее использовать новые возможности, появившиеся с созданием нового института - вице-премьера по вопросам евроинтеграции", - заверил он.

Кроме того, глава МИД намерен сотрудничать и с министром иностранных дел оппозиционного, или теневого, правительства.

"Это правительство, конечно, ноу-хау для нашей политики и общества в целом, и пока что какого-либо опыта в этом плане у нас нет. Но с Константином Ивановичем Грищенко мы, безусловно, будем сотрудничать. Я знаю его как очень опытного дипломата, который четко и ясно понимает наши национальные приоритеты", - сообщил Владимир Огрызко.